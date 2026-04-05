У Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі до Угорщини — виявили вибухівку

У Сербії заявили про виявлення вибухівки на об’єктах критичної газової інфраструктури, що з’єднує країну з Угорщиною. За даними влади, йдеться про ймовірну підготовку диверсії. Про це повідомили прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Сербії Александар Вучич.

За словами Вучича, сербські силові структури знайшли вибухівку великої руйнівної сили та детонаційні шнури, необхідні для її активації. Вибухові пристрої виявили поблизу ділянки газопроводу, який транспортує газ до Угорщини.

Біля газопроводу між Сербією та Угорщиною виявили вибухівку: триває операція / Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Орбан повідомив, що після розмови з сербським президентом скликав надзвичайне засідання ради безпеки. Розслідування інциденту триває.

Реклама

Реклама

За даними медіа, вибухівку могли закласти таким чином, щоб завдати максимальної шкоди інфраструктурі, зокрема компресорному вузлу. Це могло призвести до тривалої зупинки транзиту газу «Балканським потоком».

На півночі Сербії, поблизу кордону з Угорщиною, триває масштабна антитерористична операція. У ній задіяні понад 140 співробітників поліції та армії, а також спецпідрозділи, кінологи та інженерні групи.

Правоохоронці перевіряють місцевість, покинуті будівлі та транспортні вузли, щоб виключити наявність інших вибухових пристроїв і встановити причетних осіб. Район проведення операції частково перекрито, здійснюється перевірка транспорту.

За словами Вучича, розслідування вже дало перші результати, однак деталі не розголошуються.