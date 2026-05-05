Росія вдарила по Дніпру: є загиблі, десятки поранених

У Дніпрі внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще 16 отримали поранення. Частина постраждалих перебуває у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, внаслідок удару виникла пожежа на одному з підприємств.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених — жінку 43 років і чоловіків 41 та 56 років, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Згодом стало відомо про трьох загиблих і дев’ятьох поранених, один із яких перебував у вкрай важкому стані.

Пізніше кількість постраждалих зросла до 16. Із них 14 осіб госпіталізували, четверо чоловіків перебувають у важкому стані.

Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.