        Росія вдарила по Дніпру: є загиблі, десятки поранених

        Сергій Бордовський
        5 Травня 2026 21:49
        читать на русском →
        РФ атакувала Дніпро: пожежа на підприємстві / Фото: Дніпропетровська ОВА
        РФ атакувала Дніпро: пожежа на підприємстві / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У Дніпрі внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще 16 отримали поранення. Частина постраждалих перебуває у важкому стані.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, внаслідок удару виникла пожежа на одному з підприємств.

        Спочатку повідомлялося про трьох поранених — жінку 43 років і чоловіків 41 та 56 років, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Згодом стало відомо про трьох загиблих і дев’ятьох поранених, один із яких перебував у вкрай важкому стані.

        Пізніше кількість постраждалих зросла до 16. Із них 14 осіб госпіталізували, четверо чоловіків перебувають у важкому стані.

        Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.


