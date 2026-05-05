Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблі та постраждалі

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, унаслідок чого загинули двоє людей і щонайменше вісім отримали поранення. У місті зафіксовані значні руйнування та пожежі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, під удар потрапили кілька підприємств у місті.

Внаслідок атаки виникли пожежі — горіли автомобілі, магазин і підприємство. Також пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, згодом їх кількість зросла до восьми. Усі поранені госпіталізовані до медичних закладів.

Пізніше стало відомо про загибель двох людей.

Під час атаки в області неодноразово оголошували загрозу застосування керованих авіабомб і ударних безпілотників. Повітряна тривога тривала, жителів закликали залишатися в укриттях.