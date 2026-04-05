Дрони ЗСУ атакували порт “Транснефті” та НПЗ “Лукойлу” в РФ — Мадяр

Українські безпілотники в ніч на 5 квітня завдали ударів по об’єктах нафтяної інфраструктури в Росії, зокрема по порту «Транснефті» у Приморську та нафтопереробному заводу «Лукойлу» у Кстово. Внаслідок атак зафіксовано пошкодження та пожежі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, у районі порту Приморськ пошкоджено ділянку нафтопроводу, після чого сталося загоряння. Також зафіксовано масштабну пожежу на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово.

Реклама

Реклама

Бровді зазначив, що удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема пілоти 9 батальйону «Кайрос» 414 окремої бригади та підрозділу «Рейд».

Він наголосив, що атаки спрямовані на об’єкти, пов’язані з нафтогазовою галуззю Росії.