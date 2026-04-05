В Азовському морі затонуло російське судно з пшеницею: один загиблий, двоє зниклих

В акваторії Азовського моря затонуло судно типу «Волго-Балт», що перевозило пшеницю. Частина екіпажу змогла дістатися берега, однак є загиблий і зниклі безвісти.

Крах суховантажу в Азовському морі: частину екіпажу врятували

Про це повідомив російський гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

За його словами, на березі виявили дев’ятьох членів екіпажу — громадян Росії. Один із них, старший помічник капітана 1991 року народження, загинув.

Місцезнаходження ще двох членів екіпажу наразі невідоме.

Повідомляється, що морякам надають необхідну медичну та психологічну допомогу. Першими на допомогу прийшли місцеві жителі, які зустріли екіпаж на березі.

Обставини аварії встановлюються, тривають слідчі дії.