Urbi et Orbi: Папа Римський закликав світових лідерів скласти зброю

Папа Римський Лев XIV у великодньому зверненні Urbi et Orbi закликав світових лідерів відмовитися від війни та скласти зброю. Він наголосив, що мир має досягатися через діалог, а не через домінування.

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік звернувся до десятків тисяч паломників на площі Святого Петра, закликавши тих, «хто має владу розв’язувати війни», обрати шлях миру. За його словами, мир не може бути нав’язаний силою, а має ґрунтуватися на взаєморозумінні.

Папа також попередив, що світ поступово звикає до насильства і стає байдужим до смертей тисяч людей, а також до наслідків війни — ненависті, поділів і соціально-економічних проблем.

Він згадав поняття «глобалізації байдужості», наголосивши, що людство не може миритися зі злом і залишатися осторонь.

Окремо понтифік оголосив, що проведе молитовне чування за мир 11 квітня у базиліці Святого Петра.

Наприкінці звернення він підкреслив, що справжній великодній мир — це не лише відсутність війни, а й внутрішній стан, який змінює людину.