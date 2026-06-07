Росіяни двічі атакували рятувальників на Сумщині: пошкоджено пожежну техніку

Зеленський прибув до Британії на переговори зі Стармером, Макроном і Мерцом

ССО вдарили по двох нафтосховищах в окупованому Криму

Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань російські війська завдали прицільного удару по пожежному автомобілю.

Російські війська протягом дня неодноразово атакували рятувальників ДСНС у Сумській області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.