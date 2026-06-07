        Події

        Росіяни двічі атакували рятувальників на Сумщині: пошкоджено пожежну техніку

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 18:50
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        Російські війська протягом дня неодноразово атакували рятувальників ДСНС у Сумській області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

        За даними відомства, Глухівська громада впродовж дня перебувала під ворожими обстрілами.

        Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань російські війська завдали прицільного удару по пожежному автомобілю.

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        Згодом під обстріл потрапила й пожежна частина. Внаслідок атаки пошкоджено техніку та будівлю підрозділу.

        Пошкоджений пожежний автомобіль після російського удару в Глухівській громаді / Фото: ДСНС України

        Інформацію щодо можливих постраждалих у ДСНС не уточнювали.


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