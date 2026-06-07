На Харківщині під час виконання завдання загинув поліцейський із Волині

На Харківщині внаслідок удару російського безпілотника загинув працівник вибухотехнічної служби Національної поліції. Про це повідомили в поліції Харківської області та Національній поліції України.

За попередньою інформацією, 7 червня поблизу села Чистоводівка Ізюмського району вибухотехніки поліції працювали на місці виявлення безпілотника невстановленого типу, який не здетонував.

Під час виконання завдання російський БПЛА влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців.

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Російський БПЛА атакував автомобіль вибухотехніків на Харківщині: є загиблий і поранені / Фото: Нацполіція

Унаслідок удару на місці загинув заступник начальника управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області, начальник відділу техніко-криміналістичного забезпечення, 47-річний капітан поліції Віктор Масюк.

Разом із ним в екіпажі перебували ще троє волинських поліцейських, які дістали поранення. Також постраждала цивільна людина.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво районного управління поліції та профільні служби.

У поліції повідомили, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога.