        Події

        На Харківщині під час виконання завдання загинув поліцейський із Волині

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 19:41
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        Капітан поліції Віктор Масюк загинув під час виконання завдання на Харківщині / Фото: Національна поліція України
        Капітан поліції Віктор Масюк загинув під час виконання завдання на Харківщині / Фото: Національна поліція України

        На Харківщині внаслідок удару російського безпілотника загинув працівник вибухотехнічної служби Національної поліції. Про це повідомили в поліції Харківської області та Національній поліції України.

        За попередньою інформацією, 7 червня поблизу села Чистоводівка Ізюмського району вибухотехніки поліції працювали на місці виявлення безпілотника невстановленого типу, який не здетонував.

        Під час виконання завдання російський БПЛА влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців.

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        Російський БПЛА атакував автомобіль вибухотехніків на Харківщині: є загиблий і поранені / Фото: Нацполіція

        Унаслідок удару на місці загинув заступник начальника управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області, начальник відділу техніко-криміналістичного забезпечення, 47-річний капітан поліції Віктор Масюк.

        Разом із ним в екіпажі перебували ще троє волинських поліцейських, які дістали поранення. Також постраждала цивільна людина.

        На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво районного управління поліції та профільні служби.

        У поліції повідомили, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога.


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