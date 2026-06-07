УЄФА залишив російські клуби без єврокубків ще на один сезон

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) продовжив відсторонення російських клубів від участі в єврокубках на сезон-2026/27.

Про це свідчить офіційний документ УЄФА щодо розподілу місць між національними асоціаціями на наступний єврокубковий сезон.

Згідно з документом, представники Росії не отримали жодної квоти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

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Російські клуби були відсторонені від міжнародних турнірів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином, заборона на їхню участь у єврокубках діятиме вже п’ятий сезон поспіль.

Обмеження продовжують поширюватися і на збірні Росії різних вікових категорій. У 2023 році УЄФА розглядав можливість повернення до міжнародних змагань юнацьких команд РФ, однак після заяв низки європейських асоціацій про можливий бойкот відмовився від цієї ініціативи.

Водночас Українська асоціація футболу ще в жовтні минулого року звернулася до УЄФА з вимогою розслідувати діяльність так званих «клонів» українських клубів, створених на тимчасово окупованих територіях. Станом на сьогодні публічної реакції з боку УЄФА на це звернення не було.