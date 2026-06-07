Дощі, грози й град: Укргідрометцентр дав прогноз на 8 червня

В Україні 8 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у понеділок у більшості областей пройдуть помірні дощі, а в північних та центральних регіонах місцями очікуються значні опади.

Вдень на Лівобережжі можливі грози, в окремих районах — град і шквали 15-20 м/с. Уночі на заході та сході країни буде без опадів.

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Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі — південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, на заході країни 10-15°. Удень очікується 20-25°, на Лівобережжі 23-28°.

У Києві та Київській області 8 червня також прогнозується хмарна погода з проясненнями. Очікується помірний дощ, удень місцями значний.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме 13-18°, удень 20-25°. У Києві вночі очікується 16-18°, удень 20-22°.