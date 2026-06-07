ССО вдарили по двох нафтосховищах в окупованому Криму

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 7 червня уразили нафтобазу “Семиколодезянська” та морський нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у підрозділі.

За даними військових, нафтобаза ‘‘Семиколодезянська’’ у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають Леніне, розташована приблизно за 200 км від лінії бойового зіткнення. Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму.

На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни й перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ РФ.

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Також українські безпілотники у Феодосії за 250 км від фронту уразили морський нафтовий термінал. На об’єкті розташовані сім резервуарів для палива ємністю 10 000 та 20 000 кубічних метрів. Термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна. Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.