СБУ відкрила справу після удару по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС

Служба безпеки України кваліфікувала російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС як воєнний злочин. Про це повідомили в СБУ.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Пошкоджена будівля Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля ЧАЕС / Фото: СБУ України

За даними слідства, російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань-2» о 02:05 7 червня. На місці ураження вже виявлено окремі елементи дрона.

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У СБУ повідомили, що внаслідок вибуху пошкоджень зазнали будівля прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ.

Водночас слідчі встановили, що атака не вплинула на виробничий процес сховища.

За інформацією СБУ, радіаційний фон на об’єкті залишається в межах норми. Загиблих і постраждалих немає.

У спецслужбі зазначили, що слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюють комплекс заходів для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до цієї атаки.