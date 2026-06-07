У Харкові сталася пожежа в житловому будинку: двох людей врятували

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу в одній із квартир двоповерхового житлового будинку в Основ’янському районі міста. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 7 червня о 11:51. Після прибуття підрозділів ДСНС було встановлено, що вогонь охопив домашні речі та балкон квартири на другому поверсі. Площа пожежі становила близько 30 квадратних метрів.

Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували двох людей. Серед них був чоловік, який через стан здоров’я не міг самостійно пересуватися.

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Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Основ’янському районі Харкова / Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок події також постраждала жінка.

На місці працювала психолог ДСНС, яка надавала необхідну підтримку постраждалим.

О 13:30 пожежу локалізували, а о 15:14 повністю ліквідували.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.