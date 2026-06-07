На Херсонщині дрон атакував АЗС: патрульні кинулися рятувати людей

На Херсонщині патрульні поліцейські допомагали рятувати поранених після атаки російського безпілотника на автозаправну станцію. Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Під час патрулювання ділянки автодороги М-14 Херсон — Миколаїв правоохоронці помітили активність ворожого БПЛА, який знижувався в районі автозаправної станції.

Попри небезпеку та ризик повторного удару, патрульні негайно вирушили до місця події для надання допомоги постраждалим.

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На АЗС інспектори спільно з рятувальниками оперативно надали пораненим домедичну допомогу. У поліції зазначили, що завдяки швидким діям постраждалі отримали необхідну підтримку ще до прибуття медиків.

Згодом поранених передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшого лікування.