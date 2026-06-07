        Події

        На Херсонщині дрон атакував АЗС: патрульні кинулися рятувати людей

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 18:35
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        АЗС на Херсонщині після атаки БПЛА / Фото: соцмережі
        АЗС на Херсонщині після атаки БПЛА / Фото: соцмережі

        На Херсонщині патрульні поліцейські допомагали рятувати поранених після атаки російського безпілотника на автозаправну станцію. Про це повідомили в поліції Херсонської області.

        Під час патрулювання ділянки автодороги М-14 Херсон — Миколаїв правоохоронці помітили активність ворожого БПЛА, який знижувався в районі автозаправної станції.

        Попри небезпеку та ризик повторного удару, патрульні негайно вирушили до місця події для надання допомоги постраждалим.

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        На АЗС інспектори спільно з рятувальниками оперативно надали пораненим домедичну допомогу. У поліції зазначили, що завдяки швидким діям постраждалі отримали необхідну підтримку ще до прибуття медиків.

        Згодом поранених передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшого лікування.


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