FT розкрила нові подробиці спроби Зеленського домовитися про зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський наприкінці травня попросив російського бізнесмена Романа Абрамовича передати Володимиру Путіну пропозицію про особисту зустріч для обговорення можливого мирного врегулювання війни. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, 21 травня під час зустрічі в Києві Зеленський попросив Абрамовича передати російському президенту повідомлення про готовність провести перший за понад чотири роки двосторонній саміт між лідерами України та Росії.

Співрозмовники FT стверджують, що українська сторона прагнула продемонструвати готовність до прямих переговорів із Москвою на тлі уповільнення дипломатичних зусиль США, увага яких значною мірою переключилася на ситуацію на Близькому Сході.

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Видання зазначає, що Київ розраховує посилити свої переговорні позиції завдяки стримуванню російського наступу та ударам по об’єктах у глибокому тилу Росії. Водночас, за даними джерел FT, Путін продовжує вважати, що перевага в ресурсах зрештою дозволить Росії досягти своїх цілей, і не зацікавлений у зустрічі із Зеленським.

Financial Times звертає увагу, що роль Абрамовича в цій спробі посередництва раніше не розголошувалася. Бізнесмен бере участь у контактах між Україною та Росією з перших місяців повномасштабної війни. Зокрема, він був залучений до переговорів у Стамбулі у 2022 році та допомагав у реалізації «зернової угоди».

Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін розповів, що після поїздки до Києва з ним зустрічався «один із представників бізнесових кіл». За словами російського президента, він повідомив співрозмовнику, що не бачить сенсу в особистій зустрічі із Зеленським.

Офіс президента України відмовився коментувати публікацію FT. Кремль і представники Абрамовича також не надали коментарів журналістам.

За даними видання, Зеленський і надалі наполягає на проведенні особистої зустрічі з Путіним, вважаючи її важливим елементом можливого мирного процесу. Однак у Москві скептично ставляться до такої ідеї.

Financial Times також повідомляє, що одним із останніх кроків Зеленського став відкритий лист до Путіна, оприлюднений цього тижня. У ньому президент України запропонував припинення вогню та прямі переговори, водночас критикуючи російське керівництво за перебіг війни та залежність від підтримки Китаю і Північної Кореї.

У відповідь Путін назвав лист «дещо грубим» і заявив, що подібні звернення не створюють умов для проведення особистих зустрічей між лідерами двох держав.