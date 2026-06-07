Зеленський прибув до Британії на переговори зі Стармером, Макроном і Мерцом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Британії двосторонніх переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також зустрічі у форматі E3+Україна за участю президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

За словами глави держави, команди сторін уже завершили підготовчу роботу до переговорів, а тепер ключові питання мають бути узгоджені на рівні лідерів.

Зеленський зазначив, що серед головних тем зустрічей будуть підтримка України у війні, посилення співпраці у сфері безпеки всієї Європи, зокрема в напрямку протиповітряної оборони, а також дипломатичні перспективи врегулювання війни.

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Президент наголосив, що Європа має брати участь у переговорному процесі та залишатися сильною стороною в обговоренні майбутніх рішень.

Крім того, на завтра запланована зустріч Зеленського з королем Великої Британії Чарльзом III.

Глава держави також подякував Сполученому Королівству та іншим партнерам України за підтримку й допомогу у зміцненні обороноздатності країни та посиленні тиску на Росію.