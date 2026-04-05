Полярники станції “Академік Вернадський” показали зворушливе відео зустрічі з горбатими китами

Українські полярники 31-ї антарктичної експедиції вперше за сезон провели близьку зустріч із горбатими китами під час наукових досліджень у морі. Біологам вдалося не лише поспостерігати за тваринами, а й відібрати зразки для аналізу.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

За даними центру, біолог Кирило Суліма вийшов у море для дослідження китів і неподалік острова Пітерман виявив кілька пар горбатих китів, які відпочивали. За допомогою спеціального обладнання він відібрав зразки шкіри та жиру тварин.

За словами науковця, після того як кити занурилися, протягом приблизно 10 хвилин було тихо, однак згодом вони несподівано з’явилися просто біля човна.

Під час спостережень тварини демонстрували характерну поведінку — округлювали спину та здійснювали гучні видихи через дихальний отвір. Дослідник зазначив, що у реальності ці звуки значно гучніші, ніж на відео.

Водночас кити поводилися обережно та, ймовірно, намагалися уникати контакту з човном.

Окрім цього, на відео зафіксували рідкісне атмосферне явище — гало, яке виглядає як світлове кільце навколо сонця і виникає через кристали льоду в атмосфері.

У центрі зазначили, що цей вихід у море став знаковим початком роботи 31-ї української антарктичної експедиції.