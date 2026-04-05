        Україна відкинула причетність до інциденту з вибухівкою біля газопроводу в Сербії — МЗС

        Сергій Бордовський
        5 Квітня 2026 19:48
        Речник МЗС Георгій Тихий / Фото: МЗС
        Україна категорично відкидає будь-які звинувачення у причетності до інциденту з вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. У МЗС заявили, що такі твердження є безпідставними.

        Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

        «Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення», — заявив він.

        За словами Тихого, найімовірніше йдеться про російську операцію «під чужим прапором» у межах втручання Москви у вибори в Угорщині.

        Раніше 5 квітня сербська влада повідомила про виявлення вибухівки на об’єктах критичної газової інфраструктури, що з’єднує країну з Угорщиною. За їхніми даними, це може свідчити про підготовку диверсії.


