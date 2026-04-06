У Сербії заперечили наявність “українського сліду” у підготовці диверсії на газопроводі “Турецький потік”

У Сербії заявили про підготовку диверсії на газовій інфраструктурі поблизу Каніжі. Вибухівку виявили лише за кілька сотень метрів від газопроводу “Турецький потік”.

Про це повідомляє видання Kurir з посиланням на директора Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіча.

За його словами, спецслужби мали інформацію, що особа, яка належить до групи мігрантів і є військово підготовленою, планувала здійснити диверсію на газовій інфраструктурі.

Він зазначив, що розслідування супроводжується великою кількістю дезінформації щодо обставин інциденту.

“Дезінформація вказує на те, що Армія Сербії та її представники працюватимуть на якусь іншу чи третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи у цьому Україну. Це неправда”, — заявив Йованич.

Він також повідомив, що за маркуванням на вибухівці встановлено, що вона була вироблена у Сполучених Штатах Америки, наголосивши, що виробник не означає виконавця або замовника.

За словами посадовця, під час розслідування було виявлено герметично запаковану вибухівку, детонаторні капсулі та обладнання, придатне для підготовки вибуху.

Йованич додав, що особу, яка планувала диверсію, буде затримано, а слідство може тривати від кількох днів до місяців.

Нагадаємо, два рюкзаки з чотирма кілограмами вибухівки знайшли поблизу Каніжі, поруч із міжнародним газопроводом “Турецький потік”. У них також було обладнання для активації вибухових пристроїв.