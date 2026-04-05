Україна посилює співпрацю на Близькому Сході: Зеленський вперше відвідав Сирію

Президент України Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Сирії та провів переговори з президентом країни Ахмедом аш-Шараа в Дамаску. Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та перспективи її стабілізації.

Про це повідомив Офіс президента України.

Під час зустрічі сторони домовилися працювати разом для посилення безпеки та розвитку своїх суспільств. Окрему увагу приділили війні Росії проти України та можливостям обміну воєнним і безпековим досвідом.

«Вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом», — зазначив Володимир Зеленський.

Також обговорювали роль України як постачальника продовольства та спільні можливості для зміцнення продовольчої безпеки в регіоні. Президент України наголосив на готовності співпрацювати у сфері енергетики та інфраструктури.

Окрім двосторонніх переговорів, відбулася тристороння зустріч у форматі Україна — Сирія — Туреччина. Сторони обговорили розвиток співпраці у сфері безпеки та торгівлі.

Це вже друга зустріч Зеленського та аш-Шараа. Вперше вони зустрічалися у вересні 2025 року під час Генеральної Асамблеї ООН, де було підписано спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.