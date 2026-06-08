Лідери Британії, Франції та Німеччини назвали п’ять умов миру для України

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини провели зустріч із Володимиром Зеленським та підтвердили незмінну підтримку України. За підсумками переговорів сторони зробили спільну заяву, в якій окреслили п’ять основних умов для досягнення справедливого та тривалого миру.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 7 червня провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили подальшу підтримку України, координацію дій із союзниками та наступні кроки на шляху до справедливого і тривалого миру.

Лідери підтвердили незмінну підтримку України у протидії російському вторгненню та наголосили, що всі зусилля щодо врегулювання війни мають здійснюватися у тісній координації з Україною, європейськими партнерами та США.

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Учасники зустрічі привітали останні успіхи українських сил на полі бою, зокрема звільнення територій та використання безпілотних технологій. Водночас вони засудили масштабні російські ракетні та дронові атаки на українські міста, включно з повторним застосуванням ракет «Орешник», а також порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками.

Сторони також обговорили координацію підтримки України напередодні саміту G7 в Евіані, наступної зустрічі Коаліції охочих та саміту НАТО в Анкарі. Лідери виступили за посилення тиску на російську військову економіку, збільшення військової допомоги Україні та нарощування виробництва ракет-перехоплювачів і систем протиракетної оборони.

Під час переговорів було визначено п’ять ключових принципів можливого мирного врегулювання.

Першим названо негайне та повне припинення вогню. Другим — початок переговорів від поточної лінії зіткнення із збереженням принципу недоторканності міжнародно визнаних кордонів та права України самостійно визначати власні безпекові союзи. Третім принципом стали надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України після припинення вогню, включно з розгортанням Багатонаціональних сил в Україні. Четвертим — збереження заморожених російських активів до припинення агресії та компенсації завданих Україні збитків. П’ятим — обов’язковий захист інтересів європейської безпеки в межах будь-яких домовленостей.

Лідери також підтримали заклик Володимира Зеленського до завершення війни дипломатичним шляхом, викладений у його листі президенту Росії від 4 червня 2026 року. Вони схвалили пропозицію про прямий діалог між Україною та Росією за активної участі США та європейських партнерів і підтвердили намір надалі твердо підтримувати Україну.