Зеленський підтвердив зустріч з Абрамовичем і розповів про послання для Путіна

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з російським бізнесменом Романом Абрамовичем. За його словами, той запропонував передати повідомлення президенту РФ Володимиру Путіну та привезти відповідь від нього.

Зеленський в інтерв’ю Sky News підтвердив, що зустрічався з російським бізнесменом Романом Абрамовичем, який запропонував виступити посередником для передачі повідомлень між Києвом і Кремлем.

За словами Зеленського, Абрамович приїхав до Києва та повідомив, що має для нього послання. Також він запропонував передати Путіну відповідь української сторони. При цьому, за словами президента, бізнесмен наполягав на непублічному характері таких контактів.

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Зеленський розповів, що під час розмови заявив про неприйнятність територіальних поступок з боку України. За його словами, він наголосив, що Україна не залишить свої території та не погодиться на рішення, які означали б перемогу Росії.

Президент також заявив Абрамовичу, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-який день і в будь-якому форматі — за участю США, європейських партнерів або в межах двосторонніх переговорів.

За словами Зеленського, головною умовою для подальшого руху до миру має стати припинення вогню. Він назвав його найбільшим компромісом з боку України та зазначив, що після цього можна переходити до дипломатичних переговорів щодо завершення війни.

Президент повідомив, що після передачі повідомлення російська сторона дала зрозуміти, що готова до зустрічі лише за умови виконання Україною вимог Москви. У відповідь Зеленський заявив, що рішення щодо майбутнього України не можуть ухвалюватися без участі самої України.

«Ви не можете вирішувати без нас про нас. Це неприйнятно і не принесе миру», — сказав Зеленський.