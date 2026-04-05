Скандал в Ужгородському ТЦК: омбудсмен заявив про антисанітарію та незаконне утримання

В Ужгородському районному ТЦК та СП зафіксовано незаконне утримання людей, антисанітарні умови та ігнорування стану здоров’я. За результатами перевірки омбудсмен заявив про ознаки кримінальних правопорушень.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У ТЦК в Ужгороді людей тримали до 50 днів і порушували їхні права / Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

За його словами, під час моніторингового візиту, який провів представник омбудсмена Андрій Крючковий, попри перешкоджання з боку посадових осіб вдалося зафіксувати «кричущі порушення».

Зокрема, людей утримували у приміщенні ТЦК тижнями — зафіксовано випадки перебування протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів. Омбудсмен наголосив, що приміщення фактично перетворилися на місця несвободи без належних юридичних підстав.

Також, за його словами, у людей без оформлення вилучали документи та мобільні телефони, що позбавляло їх можливості захисту.

Лубінець повідомив про неналежні умови утримання — на 40–60 осіб було лише три кружки та вісім металевих тарілок, люди змушені були їсти по черзі, відсутні підтвердження організації харчування, постільна білизна, а санітарні умови не відповідали нормам.

Окремо він звернув увагу на ігнорування стану здоров’я. За його словами, одного з чоловіків із явною фізичною вадою тривалий час утримували без надання допомоги, і лише після втручання представника омбудсмена йому викликали швидку. Чоловіка госпіталізували із загрозою для життя.

За результатами перевірки омбудсмен направив заяву про можливі кримінальні правопорушення, зокрема щодо незаконного позбавлення волі, катування та перевищення службових повноважень.

Лубінець наголосив, що мобілізація має відбуватися виключно в межах закону, і попередив, що без кардинальних змін у системі ситуація може лише погіршитися.