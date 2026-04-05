        Новини

        Погода різко зміниться: атмосферний фронт принесе вітер, дощі і мокрий сніг

        Сергій Бордовський
        5 Квітня 2026 21:01
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        В Україні з 6 квітня очікується зміна погоди — атмосферний фронт принесе дощі, сильний вітер і подальше зниження температури. У середині тижня місцями можливий навіть мокрий сніг.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її словами, у понеділок дощі пройдуть у західних і північних областях, а протягом дня поширяться на центр, Одещину та Харківщину. Водночас у Луганській, Донецькій областях і на більшості півдня опадів не очікується.

        Також прогнозується сильний північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с.

        Температура повітря знизиться на заході та півночі, а також на Вінниччині — вдень там буде +9…+12 градусів. В інших регіонах ще збережеться тепліша погода — від +12 до +19 градусів.

        У Києві 6 квітня очікується хмарна погода з дощем, температура становитиме +10…+12 градусів, однак через вітер відчуватиметься прохолодніше.

        За прогнозом, надалі в Україні відбудеться подальше зниження температури. У середині тижня місцями можливий мокрий сніг, а при проясненнях — заморозки.

        На Великдень, за попередніми оцінками, істотного тепла не очікується — температура становитиме близько +9…+12 градусів. Водночас у більшості регіонів буде сонячно, а дощ можливий лише на півдні.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини