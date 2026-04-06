Ізраїль підтвердив ліквідацію начальника розвідки КВІР під час авіаудару в Тегерані

У Міністерстві оборони Ізраїлю підтвердили ліквідацію начальника розвідки Корпусу вартових ісламської революції Ірану Маджида Хадемі – він загинув під час авіаудару в Тегерані вранці 6 квітня.

Про це пише Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що був поінформований про удар під час оцінювання ситуації разом із начальником Генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Еялем Заміром.

“Лідери Ірану живуть із відчуттям переслідування. Ми продовжимо полювати на них одного за одним”, — сказав Кац.

Хадемі обійняв посаду керівника розвідки КВІР кілька місяців тому після ліквідації його попередника Мохаммада Каземі Ізраїлем під час війни в червні 2025 року.