        Ізраїль підтвердив ліквідацію начальника розвідки КВІР під час авіаудару в Тегерані

        Галина Шподарева
        6 Квітня 2026 12:08
        Маджид Хадемі / Фото: wionews.com
        У Міністерстві оборони Ізраїлю підтвердили ліквідацію начальника розвідки Корпусу вартових ісламської революції Ірану Маджида Хадемі – він загинув під час авіаудару в Тегерані вранці 6 квітня.

        Про це пише Times of Israel.

        Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що був поінформований про удар під час оцінювання ситуації разом із начальником Генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Еялем Заміром.

        Реклама
        Реклама

        “Лідери Ірану живуть із відчуттям переслідування. Ми продовжимо полювати на них одного за одним”, — сказав Кац.

        Хадемі обійняв посаду керівника розвідки КВІР кілька місяців тому після ліквідації його попередника Мохаммада Каземі Ізраїлем під час війни в червні 2025 року.


        Реклама
        Реклама

