В Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

6 квітня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки РФ. Відомо про трьох жертв обстрілу. Кількість постраждалих зросла до 16 людей.

Про це повідомили в Одеській міській раді та ГУНП в Одеській області.

Згідно з розпорядженням, сьогодні на будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 квітня військові рф атакували Одесу безпілотними літальними апаратами.

У кількох районах пошкоджено житлові багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садочок, торговельний заклад та інші об’єкти інфраструктури.

Відомо, що загинули дві жінки та дворічна дівчинка. Ще 16 громадян дістали поранення, серед них діти.

“Шістнадцять поранених. Одинадцять з них наші медики госпіталізували, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає навіть року”, – написав президент України Володимир Зеленський.