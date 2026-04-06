        Росія атакувала Україну 141 БпЛА: як відпрацювала ППО

        Галина Шподарева
        6 Квітня 2026 08:44
        Знешкоджений російський БпЛА на Чернігівщині / Фото: Нацполіція
        У ніч на 6 квітня РФ атакувала Україну 141 ударним безпілотником різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 114 російських БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 5 квітня росіяни атакували Україну 141 ударним БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 80 із них – “шахеди”.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 114 російських БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.


