Росія атакувала Україну 141 БпЛА: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 квітня РФ атакувала Україну 141 ударним безпілотником різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 114 російських БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 5 квітня росіяни атакували Україну 141 ударним БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 80 із них – “шахеди”.

Реклама

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 114 російських БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.