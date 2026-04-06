На Тернопільщині затримали організаторів масштабного наркобізнесу: вилучено товару на 700 млн гривень

Поліцейські Тернопільщини викрили організовану наркогрупу, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту наркотиків. Під час спецоперації провели понад 50 обшуків і вилучили наркотики на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, кожен учасник наркоугруповання виконував свою роль — від виготовлення до транспортування і реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської та інших регіонів України.

Реклама

Реклама

У межах слідчих дій правоохоронці провели 54 обшуки у семи областях. Вилучено лабораторне обладнання для виготовлення синтетичних наркотиків, близько 200 кілограмів метадону та 127 кілограмів екстракту опію. З цієї сировини фігуранти могли виготовити понад 2 мільйони доз наркотиків. Також вилучено близько 20 тонн прекурсорів, 20 кілограмів канабісу та 25 кілограмів макової соломи.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на чорному ринку сягає близько 700 мільйонів гривень.

Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, яку облаштували на території колишнього агропідприємства площею 300 квадратних метрів. У трьох приміщеннях, замаскованих під фермерське господарство, виготовляли метадон, амфетамін і метамфетамін, фасували та готували до збуту.

Під час обшуків вилучено шість автомобілів, понад 202 тисячі гривень, майже 45 тисяч доларів та 11 350 євро. Загальна вартість конфіскованого майна перевищує 5 мільйонів гривень.

Дванадцятьом фігурантам повідомлено про підозру за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України, ще одній особі — за частиною 1 статті 317 Кримінального кодексу України.

Десять підозрюваних затримані відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.