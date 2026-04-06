Схема із закупівлями для “Укргазвидобування”: збитків на понад 295 млн грн

Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівель для “Укргазвидобування”. Збитки від маніпуляцій із цінами становлять понад 295 млн грн.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, група осіб створила схему для розкрадання державних коштів через закупівлі АТ “Укргазвидобування”. Підставні компанії купували необхідні для видобутку газу матеріали за ринковими цінами, після чого товари багаторазово перепродавалися між фірмами.

Фіктивні угоди штучно завищували вартість реагентів у 2-3 рази. У підсумку продукцію продавали державній компанії через тендер за максимальною ціною.

Маніпуляції з фірмами-прокладками завдали АТ “Укргазвидобування” збитки на понад 295 млн грн.

За інформацією БЕБ, підозру повідомлено представнику компанії-постачальника та працівнику одного з підрозділів АТ “Укргазвидобування” за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.