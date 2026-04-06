Кількість постраждалих в Одесі зросла до 15, серед загиблих — 30-річна жінка та її маленька донька

6 квітня внаслідок російської атаки на Одесу загинули троє людей, серед яких жінка та її маленька донька. Кількість постраждалих зросла до 15 людей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед трьох загиблих в Одесі — 30-річна жінка та її донька віком 2,6 роки, а також 53-річна жінка.

Травми різного ступеня тяжкості дістали 15 людей, серед них вагітна жінка та двоє дітей: семимісячний хлопчик і дворічна дівчинка.

У постраждалих — осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей перебуває у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.