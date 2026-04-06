У Краматорську затримали агента РФ, який збирав дані для ударів по місту авіабомбами ФАБ-1500

Служба безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ, який коригував повітряні атаки по Краматорську. Зловмисник передавав координати військових та логістичних об’єктів.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, фігурант відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких росіяни планували завдати ударів із різних видів озброєння, зокрема півторатонними авіабомбами ФАБ-1500 з крилатим модулем.

Реклама

Реклама

Також агент мав передати ФСБ координати логістичних складів з озброєнням, боєприпасами та амуніцією українських військ.

Співробітники СБУ задокументували розвідувальну діяльність зловмисника, який виявився місцевим безробітним, завербованим ФСБ у жовтні 2025 року через чати Telegram-каналів із пошуку “легких заробітків”.

Для збору інформації шпигун обходив місцевість, позначав координати військових об’єктів на Google-картах та зберігав скриншоти на своєму смартфоні. Крім цього, агент намагався отримувати інформацію про оборонців Донеччини під час побутових розмов зі знайомими.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.