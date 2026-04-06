На Вінниччині працівник ТЦК вимагав 3 тисячі доларів за зняття з розшуку

У Вінницькій області затримали посадовця територіального центру комплектування, якого підозрюють у вимаганні хабаря. Ділок допомагав чоловікам зніматися з розшуку за 3 тисячі доларів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР затримали високопосадовця Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, військовий ТЦК організував схему, за якою допомагав чоловікам зніматися з розшуку за 3 тисячі доларів.

Щоб уникнути викриття, посадовець доручав підлеглим вносити відповідні зміни в систему, а гроші отримував через посередників. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання коштів.

Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). За цією статтею передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд відсторонив посадовця від посади та обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень.

Слідчі перевіряють причетність до схеми інших працівників ТЦК.