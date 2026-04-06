Житель Житомира за $6 тисяч обіцяв переправити чоловіка до Білорусі

У Житомирі правоохоронці затримали чоловіка, який організував незаконне переправлення через державний кордон. За свої послуги він вимагав 6 тисяч доларів.

Про це повідомило Житомирське районне управління поліції №1.

За даними слідства, 33-річний житель Житомира в лютому пообіцяв знайомому допомогу в незаконному перетині українсько-білоруської ділянки кордону. За це він вимагав 6 тисяч доларів.

Реклама

Реклама

За ці кошти підозрюваний обіцяв організувати трансфер до прикордонної зони, надати детальний маршрут для безперешкодного перетину, а також інструкції щодо спорядження та необхідних речей. Крім того, він консультував «клієнта» щодо подальших дій на території іншої держави.

Правоохоронці затримали чоловіка на завершальному етапі підготовки до незаконного перетину кордону — під час отримання частини обумовленої суми.

2 квітня слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення особи через державний кордон з корисливих мотивів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід здійснює Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

Згідно із законодавством, чоловікові загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.