        Україна отримає сучасні комплекси Tridon Mk2: на що здатні шведські системи ППО

        Галина Шподарева
        6 Квітня 2026 14:30
        читать на русском →
        Система ППО Tridon Mk2 / Фото: defence-ua.com
        Система ППО Tridon Mk2 / Фото: defence-ua.com

        Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для боротьби з дронами та іншими повітряними цілями.

        Про це повідомили в Міноборони.

        На закупівлю цих комплексів Швеція виділить 400 млн євро — майже третину нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, оголошеного у лютому.

        Tridon Mk2 — це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яку вперше представили у 2024 році.

        Характеристики Tridon Mk2:

        • мобільна система ППО середньої дальності;
        • працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі;
        • 40-мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4;
        • дальність ураження цілей — до 12 км;
        • темп стрільби — до 300 пострілів на хвилину (з можливістю зниження до 200);
        • використання боєприпасів із програмованим підривом;
        • можливість встановлення на гусеничні всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania;
        • електроприводи для інтеграції з різними платформами.

        Система здатна протидіяти ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам.


