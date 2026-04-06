Україна отримає сучасні комплекси Tridon Mk2: на що здатні шведські системи ППО

Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для боротьби з дронами та іншими повітряними цілями.
Про це повідомили в Міноборони.
На закупівлю цих комплексів Швеція виділить 400 млн євро — майже третину нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, оголошеного у лютому.
Tridon Mk2 — це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яку вперше представили у 2024 році.
Характеристики Tridon Mk2:
- мобільна система ППО середньої дальності;
- працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі;
- 40-мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4;
- дальність ураження цілей — до 12 км;
- темп стрільби — до 300 пострілів на хвилину (з можливістю зниження до 200);
- використання боєприпасів із програмованим підривом;
- можливість встановлення на гусеничні всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania;
- електроприводи для інтеграції з різними платформами.
Система здатна протидіяти ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам.