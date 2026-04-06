Україна отримає сучасні комплекси Tridon Mk2: на що здатні шведські системи ППО

Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для боротьби з дронами та іншими повітряними цілями.

Про це повідомили в Міноборони.

На закупівлю цих комплексів Швеція виділить 400 млн євро — майже третину нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, оголошеного у лютому.

Tridon Mk2 — це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яку вперше представили у 2024 році.

Характеристики Tridon Mk2:

мобільна система ППО середньої дальності;

працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі;

40-мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4;

дальність ураження цілей — до 12 км;

темп стрільби — до 300 пострілів на хвилину (з можливістю зниження до 200);

використання боєприпасів із програмованим підривом;

можливість встановлення на гусеничні всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania;

електроприводи для інтеграції з різними платформами.

Система здатна протидіяти ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам.