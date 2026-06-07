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        Сили оборони знешкодили 215 ворожих БПЛА з 236, зафіксовані влучання на 13 локаціях

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 08:38
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        Вибухотехніки поліції Полтавщини знешкодили бойові частини ворожих безпілотників. Ілюстративне фото / Фото: Нацполіція
        Вибухотехніки поліції Полтавщини знешкодили бойові частини ворожих безпілотників. Ілюстративне фото / Фото: Нацполіція

        У ніч на 7 червня (з 18:00 6 червня) противник атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

        За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        “Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

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