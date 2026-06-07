Сили оборони знешкодили 215 ворожих БПЛА з 236, зафіксовані влучання на 13 локаціях

У ніч на 7 червня (з 18:00 6 червня) противник атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

Реклама