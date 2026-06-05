Світ полює на українські перехоплювачі: чому ними зацікавився весь світ

За останні два роки Україна створила цілий клас озброєнь, який військові називають малою протиповітряною обороною. До нього входять дрони-перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи, які разом забезпечують захист від масованих атак безпілотників, пише ZN.ua.

Одним із найвідоміших представників цього класу став дрон-перехоплювач Sting від компанії Wild Hornets. За даними виробника, його вартість становить близько 2500 доларів, він може розвивати швидкість до 315 км/год і працювати на висотах від 3 до 7 кілометрів. Інші українські компанії також розробляють подібні системи, серед яких P1-SUN від SkyFall та Octopus від TAF Industries.

Станом на травень 2026 року над створенням перехоплювачів працюють десятки приватних компаній. За оцінками профільних видань, Wild Hornets виробляє понад 10 тисяч Sting щомісяця, а SkyFall заявляє про понад 3000 збитих «Шахедів» своїми перехоплювачами у 2026 році.

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За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, лише у березні 2026 року українські перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників різних типів. Водночас за перші чотири місяці року Сили оборони отримали вдвічі більше таких дронів, ніж за весь 2025 рік.

Важливою перевагою нової системи називають її економічну ефективність. Вартість українського перехоплювача становить близько 2,5 тисячі доларів, тоді як ракета Tamir для ізраїльського комплексу Iron Dome коштує від 50 до 80 тисяч доларів, а ракета Patriot PAC-3 — від 4 до 5 мільйонів доларів.

Другим елементом малої ППО стала система радіоелектронної боротьби «Покрова», яка разом із системою Lima використовується для придушення та відхилення від курсу безпілотників і крилатих ракет. За наведеними даними, ці системи допомогли нейтралізувати понад 20,5 тисячі «Шахедів».

Третій компонент — мобільні вогневі групи. Якщо у 2024 році вони забезпечували до половини нічних збиттів дронів, то зараз їхня роль змінилася через збільшення висоти польоту російських безпілотників. Водночас вони залишаються важливою частиною ешелонованої системи захисту.

Інтерес до українських рішень проявляють іноземні партнери. Повідомляється про переговори Saudi Aramco з українськими виробниками щодо захисту нафтової інфраструктури. Також українські проєкти привернули увагу Великої Британії, США та інших держав.

Автори матеріалу вважають, що досвід України фактично сформував нову модель протиповітряної оборони, де дорогі ракетні комплекси використовуються проти складних цілей, а боротьбу з масовими атаками безпілотників забезпечують значно дешевші засоби перехоплення, РЕБ та мобільні групи.