Сили ППО знешкодили 249 із 272 російських дронів, атака триває

У ніч на 6 червня російські війська атакували Україну 272 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони станом на ранок знешкодили 249 ворожих дронів, однак зафіксовані влучання на 11 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, противник застосував ударні безпілотники Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також дрони типів «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та безпілотники-імітатори «Пародія».

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Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 249 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання 19 ударних безпілотників на 11 локаціях. Також падіння уламків збитих дронів зафіксовано на 13 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака тривала і після 08:00, а в повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.