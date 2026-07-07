Справа про вибух у Монако: під Києвом виявили тіло ймовірної підозрюваної

Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними співрозмовників видання, тіло жінки виявили близько 23:00. За інформацією джерел, її застрелили.

Також джерела “Української правди” повідомили, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

Реклама

Реклама

Інший співрозмовник видання у правоохоронних органах заявив, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.

29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три людини, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його близьких.

Після вибуху в Монако почалася масштабна операція з пошуку підозрюваного, який заклав вибухівку. Чоловік потрапив на записи камер спостереження. Наразі вважається, що він встиг виїхати на територію Франції.

В останніх заявах з Монако повідомляли, що версію теракту виключають. Натомість Генпрокуратура князівства розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці.

ЗМІ також повідомляли, що слідство в Монако у справі про замах на Єрмолаєва розглядає версію про причетність СБУ.