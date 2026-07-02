У Монако звільнили підозрюваного у замаху на Вадима Єрмолаєва

Влада Монако звільнила з-під варти чоловіка, якого підозрювали у виконанні замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Про це повідомляє Monaco Daily News.

Підозрюваного, ім’я якого не називають, затримали вранці 1 липня. Відомо лише, що він не є громадянином Монако.

Уже в другій половині дня чоловіка відпустили без висунення обвинувачень. Причина такого рішення наразі не зрозуміла: чи йдеться про нестачу доказів для формальних обвинувачень, чи про те, що причетність затриманого до замаху не підтвердилася.

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За даними France Televisions, виконавець вибуху кілька годин стежив за Єрмолаєвим. Камери відеоспостереження зафіксували, що вранці 29 червня він спостерігав, як бізнесмен і члени його родини виходили з дому, потім пішов і знову з’явився на місці ввечері того ж дня.

Коли Єрмолаєв повернувся додому разом із жінкою та 13-річним сином, чоловік підійшов до входу в будинок, залишив сумку з вибухівкою, відійшов на безпечну відстань у кілька десятків метрів і, переконавшись, що бізнесмен підійшов до дверей, привів вибуховий пристрій у дію.

Єрмолаєв вижив, але був госпіталізований. Жінці, яка перебувала поруч із ним у момент вибуху, в лікарні ампутували обидві ноги. Його 13-річний син отримав легкі поранення.

Le Figaro 1 липня з посиланням на джерела написала, що вибух могла організувати Служба безпеки України, а сам інцидент нібито був радше “попередженням”, ніж безпосередньою спробою вбивства.

Nice-Matin із посиланням на колишнього агента зовнішньої розвідки DGSE Клода Моніке писало, що однією з можливих причин замаху могли бути плани Єрмолаєва виступити в Європарламенті з критикою корупції в Україні. Інших підтверджень цієї версії немає.

Серед інших версій замаху — конфлікт Єрмолаєва з представниками української організованої злочинності. Джерела “Української правди” повідомили, що напад міг бути пов’язаний із шахрайськими кол-центрами в Дніпрі. Які саме претензії могли виникнути до Єрмолаєва, не уточнюється.

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен із Дніпра, один із найбільших забудовників міста та засновник торгово-виробничої корпорації “Алеф”. До війни він неодноразово входив до українського списку Forbes, його статки перевищували 300 млн доларів.

З 2017 року, за словами Єрмолаєва, він мав лише паспорт Кіпру. У 2023 році бізнесмен потрапив під санкції України: за даними СБУ, після анексії Криму він продовжував вести там бізнес через підставних осіб і сплачувати податки до російського бюджету.