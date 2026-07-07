В Києві сьогодні оголошено День жалоби

В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю в Києві 7 липня оголошений День жалоби.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Реклама

Реклама

7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Сьогодні в столиці всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи в столиці після російського удару в ніч на 6 липня, внаслідок якого загалом загинули 19 людей, ще 58 – постраждали, з них 7 дітей.

Про це повідомили в ДСНС.

У Подільському районі загинули 8 людей. Роботи тривають.

В Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені, там загинули 11 людей. Розібрано та вивезено 300 куб. м будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 77 людям.

До ліквідації наслідків на цій локації залучалися 183 рятувальники та 99 одиниць техніки ДСНС. Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи.