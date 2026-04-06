Пряме влучання: Терехов показав момент удару російського БпЛА по будинку у Харкові

6 квітня російські дрони атакували Київський район Харкова. Внаслідок ударів постраждали, за попередніми даними, п’ятеро людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Один із дронів влучив у багатоповерхівку у Київському районі. Відомо про чотирьох постраждалих.
Три жінки віком 34, 56 і 61 років зазнали гострої реакції на стрес. Інформація щодо четвертого постраждалого уточнюється.
Раніше повідомлялося про удар російського дрона біля зупинки громадського транспорту. Постраждав 67-річний водій маршрутного автобуса. За попередніми даними, чоловік зазнав нетяжких травм і був госпіталізований.
Мер Харкова оприлюднив момент безпілотника по житловому будинку.