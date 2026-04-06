        Події

        Пряме влучання: Терехов показав момент удару російського БпЛА по будинку у Харкові

        Галина Шподарева
        6 Квітня 2026 14:15
        читать на русском →
        Момент удару "шахеда" по будинку у Харкові / Скриншот
        6 квітня російські дрони атакували Київський район Харкова. Внаслідок ударів постраждали, за попередніми даними, п’ятеро людей.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Один із дронів влучив у багатоповерхівку у Київському районі. Відомо про чотирьох постраждалих.

        Три жінки віком 34, 56 і 61 років зазнали гострої реакції на стрес. Інформація щодо четвертого постраждалого уточнюється.

        Раніше повідомлялося про удар російського дрона біля зупинки громадського транспорту. Постраждав 67-річний водій маршрутного автобуса. За попередніми даними, чоловік зазнав нетяжких травм і був госпіталізований.

        Мер Харкова оприлюднив момент безпілотника по житловому будинку.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини