Україна планує запустити залізничний маршрут до Варни

Україна планує запустити новий міжнародний залізничний маршрут до болгарської Варни. Попередньо запуск запланований на початок червня.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, вже досягнуто попередніх домовленостей із партнерами щодо маршруту та графіка руху з урахуванням зручності для пасажирів.

Маршрут пролягатиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до Варни.

Орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин, що співставно з автобусними перевезеннями, але значно комфортніше.

Кулеба зазначив, що конфігурацію маршруту розробили так, щоб уникнути простоїв рухомого складу. Це дозволить не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурси вагонів для інших напрямків.

Також сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO, що може знизити вартість квитків. Перемовини щодо цього тривають.

Наступним кроком стане фіналізація тарифного рішення та запуск тестового поїзда спільно з партнерами.