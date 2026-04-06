У Харкові чоловік із ножем напав на військового ТЦК

У Харкові під час заходів із оповіщення військовозобов’язаних стався напад на військовослужбовця. Пораненого госпіталізували, нападник перебуває у розшуку.
Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.
За інформацією відомства, 6 квітня у Харкові цивільний чоловік напав на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків.
Внаслідок нападу один із військових отримав ножове поранення в живіт. Його доставили до лікарні, де надають необхідну медичну допомогу.
Після скоєного нападник втік, наразі його розшукують правоохоронці.
У ТЦК наголосили, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення, є посадовими особами, що виконують службові обов’язки у воєнний час. Там підкреслили, що будь-які спроби перешкоджання їхній діяльності, а також напад чи опір тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.
Також у відомстві закликали військовозобов’язаних відповідально ставитися до виконання свого обов’язку та долучатися до захисту держави.