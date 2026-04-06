Reuters: Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року – компанія Fire Point

Компанія Fire Point, виробник української крилатої ракети Flamingo, веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи протиповітряної оборони вже наступного року, повідомив Reuters один із топменеджерів. Це може створити недорогу альтернативу системі Patriot, яку дедалі складніше отримати, пише Reuters.

На фоні того, як уряди прагнуть захистити свій повітряний простір через війни в Україні та Ірані, що спричиняють глобальну нестабільність, співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штіллерман заявив, що компанія прагне знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж 1 млн доларів.

Також Штіллерман повідомив, що Fire Point очікує схвалення уряду на інвестицію від близькосхідного конгломерату, який оцінив компанію у 2,5 млрд доларів. Це може відкрити нові можливості для бізнесу, зокрема запуск супутників на низьку орбіту.

Роки досвіду, здобутого на полі бою під час війни проти російських військ, зробили Україну одним із провідних новаторів у сфері недорогих оборонних технологій. Із початком війни в Перській затоці Київ використав цей досвід для укладання безпекових угод із країнами регіону.

Багато українських оборонних компаній нині прагнуть експортувати надлишкові потужності та скористатися глобальним зростанням військових витрат. Хоча уряд нещодавно послабив експортні обмеження воєнного часу, кожна угода все ще підлягає суворій перевірці та державному схваленню.

РОЗРОБКА АЛЬТЕРНАТИВИ СИСТЕМІ PATRIOT

Україна та багато інших союзників Заходу значною мірою покладаються на американську систему Patriot для перехоплення балістичних ракет.

Однак ракети Patriot стають дедалі дефіцитнішими через активне використання в Перській затоці проти іранських атак. Єдина європейська система протиракетної оборони SAMP/T, розроблена Італією та Францією, виробляється у відносно невеликих обсягах.

Для знищення балістичної цілі система Patriot — виробництва Raytheon і Lockheed Martin — часто потребує двох або трьох ракет ППО, кожна з яких коштує кілька мільйонів доларів, зазначив Штіллерман.

«Якщо ми зможемо знизити цю вартість до менш ніж 1 млн доларів, це стане… проривом у рішеннях ППО», — сказав він в інтерв’ю Reuters. «Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року».

Штіллерман відмовився назвати європейські компанії, з якими ведуться переговори, але зазначив, що Fire Point «глибоко зацікавлена» у співпраці щодо радарів, систем наведення ракет і комунікацій — сфер, де компанії бракує експертизи.

За його словами, європейські компанії, такі як Weibel, Hensoldt, SAAB і Thales, мають сильні рішення у сфері радарів.

Компанія Fire Point, заснована після вторгнення Росії у 2022 році, є найбільшим виробником українських далекобійних дронів, які використовуються у більшості ударів углиб території Росії.

Останніми місяцями її крилата ракета великої дальності FP5 — більш відома як Flamingo — також застосовувалася для ударів по російських військових об’єктах і заводах озброєння, зокрема по підприємству з виробництва балістичних ракет майже за 1400 км углиб російської території.

Штіллерман зазначив, що Fire Point перебуває на фінальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет.

Менша ракета FP-7 із дальністю близько 300 км має вперше бути застосована у бойових умовах «у найближчому майбутньому». Він порівняв її з американською системою ATACMS від Lockheed Martin.

Більша ракета FP-9, здатна нести бойову частину масою 800 кг на відстань до 850 км, незабаром перейде до етапу випробувань і дозволить Україні тримати Москву в зоні досяжності свого балістичного озброєння, додав він.

Штіллерман заявив, що удари по Москві, яка оточена одними з найпотужніших систем ППО у світі, можуть спричинити «масову зміну мислення росіян і російської верхівки».

Фабіан Гоффман, експерт із ракет і старший дослідник Норвезького університетського коледжу оборони, зазначив, що хоча Росія має досвід успішного перехоплення ATACMS, ширше застосування балістичних ракет може перевантажити її ППО, вже ослаблену українськими ударами.

Він також зазначив, що ціль Fire Point щодо запуску недорогої системи ППО до 2027 року є «амбіційною», але попит на таку систему буде високим навіть за меншої ефективності порівняно з Patriot.

ІНВЕСТИЦІЯ ОАЕ МОЖЕ ДАТИ СТАРТ КОСМІЧНОМУ ПРОЄКТУ

Антимонопольний орган України має приблизно до жовтня ухвалити рішення щодо запропонованого придбання 30% акцій Fire Point за 760 млн доларів близькосхідним інвестором, повідомив Штіллерман.

Українські ЗМІ називають потенційним інвестором еміратську оборонну компанію Edge Group. Вона та антимонопольні органи України не відповіли на запити щодо коментарів.

Інвестиція стане першим кроком у проєкті зі створення космодрому в ОАЕ з метою формування в майбутньому угруповання європейських супутників на низькій орбіті. За словами Штіллермана, географічні умови країни та її розташування біля Індійського океану сприятливі для космічних запусків.

«Ми створили установку для намотування вуглецевого волокна, яка дозволяє виробляти великі твердопаливні прискорювачі для запуску супутників», — сказав він, зазначивши, що проєкт поки перебуває на концептуальній стадії, хоча вже є домовленості «з кількома західними компаніями».

Незалежно від того, чи відбудеться угода з ОАЕ, Fire Point не планує залучати нових інвесторів, поки не продемонструє успіх у створенні системи протиракетної оборони, яка використовуватиме ракету FP-7.

Водночас компанія вже отримала інтерес від країн Перської затоки щодо закупівлі своїх дронів і очікує на схвалення уряду України для початку експорту. За словами Штіллермана, виробничі потужності дозволяють експортувати до 2500 далекобійних дронів щомісяця.

Експорт ракети Flamingo значно складніший через регуляторні обмеження, додав він.

Fire Point заявляє, що виробляє сотні ударних дронів великої дальності щодня, кожен вартістю близько 50 тисяч євро, а також три ракети Flamingo на день вартістю близько 600 тисяч євро кожна. Він визнав наявність певних «вузьких місць» у виробництві Flamingo, зокрема щодо двигунів.

Виробництво Flamingo зросте після запуску масового виробництва нового власного двигуна в жовтні, а також після введення в експлуатацію заводу з виробництва ракетного палива в Данії пізніше цього року. Завод очікує на два фінальні дозволи від данської влади.