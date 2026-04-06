У Харкові після атак дронів є постраждалі, серед них дитина

У Харкові внаслідок атак російських безпілотників постраждали люди, серед них дитина. Поліція фіксує наслідки обстрілів у двох районах міста.

Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, 6 квітня російські війська продовжили атаки на місто дронами. Влучання зафіксовані в Основ’янському та Київському районах.

В Основ’янському районі гостру реакцію на стрес отримала 15-річна дівчина.

У Київському районі внаслідок обстрілів поранено 67-річного водія міського транспорту, його госпіталізували. Також пошкоджено мікроавтобус, приватний будинок, багатоквартирний житловий будинок і автомобілі.

Наслідки російського удару поблизу зупинки у Київському районі Харкова / Фото Суспільне

Крім того, гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та жінки віком 34, 56 і 61 років.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.