У Харкові після атак дронів є постраждалі, серед них дитина

У Харкові внаслідок атак російських безпілотників постраждали люди, серед них дитина. Поліція фіксує наслідки обстрілів у двох районах міста.
Про це повідомила поліція Харківської області.
За даними правоохоронців, 6 квітня російські війська продовжили атаки на місто дронами. Влучання зафіксовані в Основ’янському та Київському районах.
В Основ’янському районі гостру реакцію на стрес отримала 15-річна дівчина.
У Київському районі внаслідок обстрілів поранено 67-річного водія міського транспорту, його госпіталізували. Також пошкоджено мікроавтобус, приватний будинок, багатоквартирний житловий будинок і автомобілі.
Крім того, гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та жінки віком 34, 56 і 61 років.
На місцях працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.