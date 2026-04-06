Трамп пригрозив знищити Іран “за одну ніч” і це може статися “вже завтра вночі”

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран можуть «знищити за одну ніч». Він також висунув ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки.

Під час пресконференції Трамп розпочав із похвали нещодавньої рятувальної операції США.

За його словами, це була «одна з найбільших, найскладніших і найнебезпечніших пошуково-рятувальних місій», які коли-небудь виконували військові.

Окремо він висловився щодо Ірану, заявивши, що «всю країну можна ліквідувати за одну ніч», і додав, що це може статися «вже завтра вночі».

Президент США також пригрозив «пеклом» Тегерану, якщо до 20:00 за східним часом (00:00 за Грінвичем) у вівторок Іран не погодиться на угоду щодо відкриття Ормузької протоки.