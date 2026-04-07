Росіяни дронами вбили своїх військових під час спроби здатися в полон: відео

У Харківській області двоє російських військових намагалися здатися у полон українським захисникам. Під час цієї спроби врятувати своє життя їх атакували безпілотники російської сторони, внаслідок чого обидва загинули.

Про це повідомили у 3-й окремій важкій механізованій Залізній бригаді.

Після ударів українських безпілотників по позиціях російських військ на Харківщині двоє окупантів залишили свої позиції та почали відходити полем. Їхні переміщення контролювали українські дрони.

У районі працювали піхотні підрозділи, зокрема FPV-група Crazy Cats, а також екіпажі безпілотників “Кристал” та Jinn. Під час дощу військові РФ сховалися у дренажній трубі під дорогою, де перебували близько двох годин.

Після скидів із безпілотника вони подали сигнали про готовність здатися. Коли вийшли з укриття, дрон із гучномовцем вказав їм напрямок руху та запропонував воду і їжу.

У цей момент їх виявили російські безпілотники. Спочатку ударом FPV-дрона було вбито одного військового, а другого, який намагався сховатися в посадці, окупанти знищили скидом з безпілотника.