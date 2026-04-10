До кінця квітня росіяни хочуть захопити Дружківку, Костянтинівку і Покровськ, — Зеленський

Україна знищує таку ж кількість окупантів, яку Росія мобілізує, однак чисельність її військ продовжує зростати. Водночас плани РФ захопити низку міст до кінця квітня названі нереалістичними.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 10 квітня.

“За місяць ми знищуємо таку ж кількість окупантів, яку “рускіє” мобілізують, але при цьому чисельність їхнього угруповання на території України зростає. Тобто ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують своє угруповання”, – сказав Зеленський.

Він додав, що для РФ це ризикований крок, бо такими діями вони послаблюють свої кордони з іншими державами.

За словами президента, російські війська планують до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.

“Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник”, – сказав президент.

Він також зазначив, що британська розвідка також не бачить можливостей для окупантів це зробити.