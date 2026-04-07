Росія атакувала Україну 110 БпЛА: 77 знешкоджено

У ніч на 7 квітня російські війська атакували Україну 110 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 77 із них.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 6 квітня російські військові запустили по Україні 110 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області. Близько 70 із них – “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 77 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.