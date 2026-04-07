Атака дронів на порт Усть-Луга і пожежа на хімічному підприємстві у РФ: що відомо

Вранці 7 квітня російський порт Усть-Луга у Ленінградській області знову зазнав атаки безпілотників. Напередодні повідомлялося про відновлення відвантаження нафти.

Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Сьогоднішня атака на порт Усть-Луга стала вже п’ятою. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 22 безпілотників.

Також повідомлялося про ураження азотного хімічного підприємства “Мінудобрєнія” в Россоші Воронезької області.

На території підприємства зафіксовано декілька влучань. На відео підтверджено горіння основного сховища добрив (на зображенні зону горіння позначено блакитним).

“Існує ризик масштабного вибуху, подібне влучання призвело до “Бейрута” в Дорогобужі”, – повідомляють аналітики проєкту КіберБорошно.

Завод займається виробництвом аміачної селітри, яка використовується у виробництві вибухівки, з часткою близько 5% по Росії, а також компонентних добрив NPK із часткою близько 7,5%, і є великим виробником.